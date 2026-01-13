La Capital Nacional del Carnaval Artesanal ultima detalles para una fiesta única

La ciudad de Lincoln, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, se prepara para volver a relucir con su Carnaval Artesanal, una de las fiestas carnestolendas con mayor historia y prestigio del país. Con más de 120 motivos en escena y grandes artistas confirmados, comienza la cuenta regresiva para que esta fiesta nacional se convierta en punto de encuentro durante 6 noches de desfile los días: 6, 7, 8, 14, 15 y 16 de febrero. Con entrada libre y gratuita, como es habitual, Lincoln invita a celebrar el carnaval a lo grande con un espectáculo alegre y familiar.

13 de Enero de 2026 17:03hs

Por Ricardo Seronero

Desde la Agencia de Carnaval de la Municipalidad de Lincoln, principal organizador de este evento, confirmaron los shows musicales que cerrarán cada noche linqueña, sumando variedad de géneros como cuarteto, cumbia, trap, rock y ska, con los artistas y bandas: Valentina Márquez, Mario Luis, Rusherking, La Kermesse, Max Carra y Los Caligaris.

La Capital Nacional del Carnaval Artesanal alberga una de las mayores fiestas a cielo abierto de la provincia de Buenos Aires. Cada noche, artesanos, hacedores y artistas locales animan un desfile que comienza alrededor de las 21.30 horas y se extiende durante cuatro horas o más. Allí, sobre el corsódromo que se apodera del paisaje urbano de la ciudad linqueña, más de 120 motivos ponen su cuota de alegría, brillo y ritmo para animar un carnaval que tiene 136 años de historia. El público puede disfrutar del desfile desde ubicaciones que se adquieren a través de la Web oficial del evento (www.carnavalincoln.com) que consisten en mesas y sillas (se adquieren en cantinas) y tribunas que se pueden abonar en forma online.

Carrozas, cabezudos, máscaras sueltas y mini carrozas, básicamente montadas a partir de la técnica de la cartapesta y el tallado de “telgopor”, son la marca registrada de esta fiesta que hace de la creatividad e ingenio de sus artesanos y artesanas un valor único para retratar la vida cotidiana. A su vez, sorprendentes atracciones mecánicas, grupos de autos, comparsas, batucadas, carros musicales y disfrazados completan un desfile incesante de motivos a lo largo de los 700 metros de su corsódromo.

Cómo llegar

Lincoln es una ciudad de 35 mil habitantes, ubicada a 320 km de CABA.

-En auto el viaje dura entre 3 y 4 horas. Desde Capital Federal, saliendo por Acceso Oeste, RN 7 hasta Junín, desde allí 60 km por RN 188.

-En combi, la empresa "25 Buses" viaja directo ida y vuelta desde CABA a Lincoln. Reservas y venta de pasajes: 2355-554745.

-En ómnibus, desde Terminal Retiro empresas: Condor Estrella, Pullman General Belgrano. Desde La Plata, empresa TALP SA.

Dónde alojarse

-Hotel Impala - Sarmiento y Güemes. Contacto: 2355-422726

-Hotel Mestizo - Pcia. Santa Cruz 1505. Contacto: 2355-540000

-Hotel Lincoln Green - Acc. García Tuñón 2153. Contacto: 2355-404042

-Camping y Bungalows - Parque Municipal General San Martín. Contacto: 2355-647925

También hay opciones de alquiler en departamentos tipo Apart, bed & breakfast, casas quintas, casas y departamentos de alquiler temporario.



Para consultas, comunicarse con la Oficina de Turismo: 2355-447396.

Más info: www.carnavalincoln.com y https://www.instagram.com/carnavalincoln

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

