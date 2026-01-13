El Campeonato Latinoamericano de Motocross formará parte del MXGP Argentina 2026 en Bariloche

El MXGP Argentina, que se disputará los días 7 y 8 de marzo de 2026 en San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro, no solo reunirá a la élite mundial del motocross, sino que también será sede -una vez más- del Campeonato Latinoamericano de Motocross, consolidándose como un evento estratégico para el crecimiento de la modalidad en la región.

Por cuarto año consecutivo, el certamen latinoamericano brindará a los mejores pilotos del continente la posibilidad de competir en un escenario de nivel mundial, en esta ocasión sobre el nuevo trazado que debutará en Bariloche, y de medirse directamente frente a las máximas figuras del motocross internacional.

Al igual que en ediciones anteriores, la competencia se disputará en las categorías MX1 y MX2, bajo el mismo formato y reglamento del Campeonato del Mundo, permitiendo a los pilotos demostrar todo su talento en igualdad de condiciones y disputar una premiación especial al cierre del evento. De esta manera, el Campeonato Latinoamericano vuelve a posicionarse como una plataforma clave para el desarrollo y la proyección internacional de los corredores de la región.

Esta relevancia se potencia aún más al tratarse del MXGP Argentina, que abrirá oficialmente la temporada 2026 del Campeonato Mundial de Motocross y será, además, la única fecha del calendario en la región latinoamericana.

Sobre esto, Pedro Venturo (Presidente de FIM Latin America) comentó: “Para FIM LATIN AMERICA, que nuestro Campeonato Latinoamericano de Motocross (MX1/MX2), esté dentro de carreras de un mundial, compartiendo grilla, pista y pódium, ¡es fantástico! Además de una oportunidad única para medirse con los mejores pilotos del mundo, compartiendo la experiencia mundialista completa y sobre todo, disputando el título de campeón latinoamericano”.

Convertido ya en una cita clave tanto para pilotos como para fanáticos, el MXGP Argentina suma con la inclusión del Campeonato Latinoamericano un condimento más, prometiendo un fin de semana espectacular en Bariloche.



