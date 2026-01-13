El Banco Mundial bajó su previsión de recimiento de Argentina al 4% para 2026

Representa una desaceleración de 0,6 puntos respecto del 4,6% de 2025. Aun así, el país lidera en la región, sólo por detrás de República Dominicana (4,5%) y Panamá (4,1%).

13 de Enero de 2026 18:04hs

El Banco Mundial ajustó su proyección de crecimiento para Argentina al 4% en 2026. Esa cifra se mantendrá en 2027. Representa una desaceleración de 0,6 puntos respecto del 4,6% de 2025. Aun así, el país lidera en la región, sólo por detrás de República Dominicana (4,5%) y Panamá (4,1%).

El informe de Perspectivas Económicas Mundiales, divulgado este martes, rebajó la estimación para este año en 0,5 puntos respecto a junio. El organismo, presidido por Ajay Banga, explicó la moderación por la incertidumbre política interna de fines de 2025. Esa situación generó presiones cambiarias y alzas en las tasas de interés, que impactarán la demanda interna y el crecimiento.

Sin embargo, el Banco Mundial resaltó el apoyo de Estados Unidos mediante un swap, que estabilizó las condiciones financieras. Además, anticipó que la transición a una banda cambiaria en abril de 2025 incrementará la flexibilidad y actuará como amortiguador ante shocks.

A escala global, la economía muestra mayor resiliencia de lo esperado pese a tensiones comerciales y dudas políticas. El crecimiento mundial se estabilizará en 2,6% para 2026 y 2,7% para 2027, por encima de lo previsto en junio. Indermit Gill, economista en jefe del Banco Mundial, advirtió que el dinamismo y la resiliencia no podrán divergir mucho tiempo sin dañar los mercados de crédito y las finanzas públicas.