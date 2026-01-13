Darío Capitani: Córdoba es “la provincia elegida en el país”

Es que finalizado el último fin de semana, los números así lo indican: se movilizaron unos 416 turistas por toda la provincia. Los valles de Punilla, Calamuchita, Traslasierra y Paravachasca fueron los más concurridos, consignó el presidente de la Agencia Córdoba Turismo.

13 de Enero de 2026 17:15hs

Por Ricardo Seronero

Según el relevamiento realizado por la Agencia Córdoba Turismo, Villa Carlos Paz estuvo al 85% (categorizados 90%), Villa Rumipal 80%, Santa Rosa de Calamuchita 95%, Villa General Belgrano 95% (categorizados 98%), Villa Cura Brochero 70%, Mina Clavero 75% y Nono 85%.

En tanto que Jesús Maria reportó un 100%, Colonia Caroya un 90%, Alta Gracia estuvo al 70%, Miramar 87%; y La Falda, Villa Giardino y La Cumbre al 70%, mientras que Potrero de Garay registró un 65% y Achiras 90%.

Además de sus bellezas naturales y distintivos gastronómicos, el arranque de distintas fiestas y festivales -al igual que el fuerte cronograma de eventos que tiene la provincia- fueron los atractivos principales que impulsaron el movimiento.



