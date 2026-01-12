Un colectivo con 28 alumnos de un jardín de infantes chocó contra un volquete

El ómnibus chocó de costado contra el contenedor. Personal del SAME activó el protocolo de emergencia y acudió al lugar para asistir a los pasajeros. Una mujer de 22 años sufrió traumatismo cervical, pero no requirió internación hospitalaria.

12 de Enero de 2026 16:52hs

Un colectivo escolar protagonizó un choque este lunes en la esquina de Asamblea y Avenida Carabobo, en el barrio Parque Chacabuco. El vehículo impactó contra un volquete. Transportaba a 28 niños de un jardín de infantes.

El accidente ocurrió cerca del mediodía. El ómnibus chocó de costado contra el contenedor. Personal del SAME activó el protocolo de emergencia y acudió al lugar para asistir a los pasajeros.

Los 28 menores recibieron evaluación médica uno por uno. Ninguno resultó herido, según fuentes oficiales. Todos obtuvieron control clínico en el sitio.

Una mujer de 22 años sufrió traumatismo cervical a bordo. Firmó el alta voluntaria. No requirió traslado hospitalario. Después de la revisión, los niños subieron a otro colectivo escolar para continuar el recorrido.