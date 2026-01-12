Turismo

Se presentó en Córdoba el Plan Verano. “Con seguridad el turismo crece” sostuvo Scioli

Se trata de un operativo de seguridad que se despliega en todo el país durante la temporada estival, con el objetivo de prevenir y mitigar actividades delictivas. Scioli valoró el posicionamiento de Córdoba como destino turístico y remarcó el crecimiento en la llegada de visitantes durante la temporada. “Esto tiene mucho que ver con esta articulación que se ha logrado junto al ministro Quinteros, y también con la puesta en valor de cada oferta cultural de Córdoba”, expresó.
12 de Enero de 2026 16:11hs
Se presentó en Córdoba el Plan Verano. “Con seguridad el turismo crece” sostuvo Scioli
Escuchar

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, presentó el Plan Verano desde la Comuna de San Roque, en el Valle de Punilla, Córdoba, junto a la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva. Se trata de un operativo de seguridad que se despliega en todo el país durante la temporada estival, con el objetivo de prevenir y mitigar actividades delictivas. Del acto participaron también el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros; y el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani.

Allí Scioli afirmó: “Hay dos pilares fundamentales en este nuevo tiempo, en esta transformación de la Argentina que son la estabilidad, es el orden fiscal que permite la vuelta al crédito, y la seguridad. Se han generado las condiciones para que haya este flujo turístico y donde llega el turista llega el trabajo, y donde llega un turista extranjero, llegan divisas”.

También comunicó datos que le brindó Capitani sobre el éxito en números: “Esta temporada llegó ya el 20 por ciento más de turistas que el año pasado, 650.000 turistas en lo que va del 2026”.

La ministra Monteoliva aseguró: “Este Plan Verano para nosotros es una de las políticas de gobierno encabezadas por el presidente Javier Milei porque precisamente esa relación entre seguridad y turismo es directa. Cuando un punto de mejora en seguridad se concreta, necesariamente impacta en los destinos turísticos”.
Y agregó: “El Plan Verano dura hasta el 9 de marzo pero no finaliza la relación entre Seguridad y Turismo porque cuando hay seguridad podemos tener turismo todo el año”.

A su turno, Quinteros aseveró: “En Córdoba vamos a seguir trabajando solidariamente, en conjunto y en equipo porque se trata de federalizar la lucha contra el crimen, sean habitantes o turistas. Creemos que es un acierto este Plan Verano porque el delito no conoce de límites”.

El operativo se extenderá hasta el 9 de marzo y pondrá especial énfasis en las zonas de mayor afluencia turística durante la temporada estival. Contará con una fuerte presencia territorial y dispositivos de refuerzo en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, especialmente durante los fines de semana y los recambios de quincena.

Previo a este acto, Scioli estuvo en la Municipalidad de Villa Carlos Paz con su intendente, Esteban Avilés; y con el secretario de Turismo local, Sebastián Boldrini, a quienes agradeció por “abrir las puertas un domingo y por la oportunidad para avanzar en la agenda de desarrollo y promoción turística que no solo impacta a nivel local, sino también nacional”.

El Secretario también fue recibido por el intendente de La Falda, Javier Dieminger, con quien dialogó acerca del movimiento turístico y la agenda de verano.

Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.
Seguinos IG: @sentiargentinaok  
Miranos en vivo:  https://www.youtube.com/@radiocontinental590
 
 
 

TEMAS RELACIONADOS
TurismoSentí ArgentinaRicardo SeroneroDaniel ScioliPlan VeranoCórdoba TurismoJuan Pablo QuinterosDarío Capitani
Comentarios