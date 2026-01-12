Scioli recorre destinos en plena temporada de verano

Visitó la sede Costa de la Universidad Argentina de la Escuela (UADE), inauguró la primera estación de servicio móvil del país y también visitó los balnearios Match Point en Villa Gesell y Casa Mar en Pinamar, donde dialogó con sus propietarios y con turistas.

12 de Enero de 2026 16:15hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, estuvo en Pinamar en el marco de su recorrida por los principales destinos turísticos en plena temporada de verano. Allí, entre otras actividades, visitó la sede Costa de la Universidad Argentina de la Escuela (UADE) acompañado por el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren; y la directora de esta sede, Elena Roldán.

Scioli afirmó que "es fundamental tener profesionales capacitados para convertir a la Argentina en una gran potencia turística", en un encuentro con estudiantes de distintas carreras, entre ellas de hotelería, gastronomía y turismo, que participan de un campus de la sede Pinamar de la UADE.

"Es una motivación muy grande poder compartir reflexiones con ustedes para tratar de inspirarlos ya que tenemos el desafío de mostrar esta nueva Argentina de calidad, con seguridad y estabilidad", agregó el Secretario.

También agradeció a "los más de 40 mil estudiantes de Turismo que eligieron esa carrera en todo el país", consideró fundamental "la aplicación de la inteligencia artificial al turismo" y explicó su reciente experiencia al respecto en su viaje a Emiratos Árabes Unidos y a Arabia Saudita. En esa línea, detalló la presentación que hará próximamente en la edición 2026 de Fitur, la mayor muestra del sector turístico que se desarrollará desde la semana venidera en España, con destinos turísticos inteligentes como uno de los ejes de la propuesta.

Por último, Scioli destacó "la estabilidad económica de la Argentina gracias al presidente Javier Milei, que da seguridad para que las familias viajen por nuestro país”, en línea con el trabajo articulado con las áreas de Gobierno según lo que pregona el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

"Daniel, tomamos ese desafío y queremos junto con la UADE que Pinamar esté a la vanguardia de los destinos turísticos inteligentes", sostuvo el intendente Ibarguren en un anuncio que fue celebrado por los estudiantes presentes. A su turno, Elena Roldán explicó que "la Universidad trabaja en la generación de riqueza para que haya turismo y empleo todo el año". Y agregó: "Tenemos 900 chicos por año que estudian turismo y 80 mil plazas hoteleras por año en Pinamar con alumnos de la Universidad".

Estuvieron también presentes la secretaria de Turismo de Pinamar, Alejandra Apolonio; el secretario de la Cámara Argentina de Turismo, Horacio Reppucci; el presidente de la Asociación de Hoteles de Pinamar y Cariló, Nelson Valimbri; y Mariano Cervellini, especialista en inteligencia artificial.

Scioli también visitó los balnearios Match Point en Villa Gesell y Casa Mar en Pinamar, donde dialogó con sus propietarios y con turistas.



Se inauguró la primera estación de servicio móvil del país

Daniel Scioli, además estuvo presente junto al presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; y al intendente de Pinamar, Juan Ibarguren; en la inauguración de la primera estación de servicio móvil del país, en Pinamar.

YPF inauguró esta estación con un nuevo formato que fue habilitado por la Secretaría de Energía como parte del proceso de desregulación impulsado por el gobierno Nacional. Posee dos módulos, uno de combustible con dos surtidores y cuatro picos, y otro para adquirir productos con heladeras totalmente autónomo.

Durante la inauguración Scioli afirmó: “Felicitaciones a Horacio Marín por su liderazgo para ponerse a la vanguardia con nuevas tecnologías, dando excelencia a la compañía y agregando valor con los lineamientos que definió el presidente Milei”. También destacó el trabajo del intendente Ibarguren por facilitar la tarea para que la unidad móvil sea una realidad.

El presidente de YPF aseguró: “Daniel cada tanto me llama con ideas y tomamos muchas veces sus recomendaciones porque él ve la importancia para el turismo”. A la vez que subrayó el valor de la compañía: “Esto es para la gente y para que sigamos diciendo que YPF es la Argentina actual, y así vamos a trabajar siempre”.

Esta instalación tiene los mismos estándares de seguridad que una estación de servicio convencional con la posibilidad de trasladarla de ubicación. De esta manera, con la demanda de la temporada de verano en las zonas turísticas, se encuentra instalada ahora en la playa -Poseidón 110, entre la avenida del Libertador y la Playa-, y para el invierno se planea ubicarla en el centro.

Este formato sienta un precedente para destinos como la costa atlántica donde la demanda se multiplica durante el verano y la infraestructura suele estar al límite de su capacidad, para descomprimir sin obras permanentes de gran escala.

También estuvieron presentes en la inauguración el Presidente del Automóvil Club Argentino, Cesar Carman; y el diputado Cristian Ritondo.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590

