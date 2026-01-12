Real Madrid eyectó a Xabi Alonso y nombró técnico a Álvaro Arbeloa

La decisión llegó menos de 24 horas después de la derrota en la final de la Supercopa ante Barcelona. Tenía contrato hasta 2028.

12 de Enero de 2026 16:02hs

Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como director técnico. La decisión llegó menos de 24 horas después de la derrota en la final de la Supercopa ante Barcelona. El club y el entrenador llegaron a un mutuo acuerdo para terminar el contrato. Así, interrumpieron un ciclo que apenas duraba media temporada.

El comunicado oficial del club expresó: “De mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo”. Además, agregaron: “Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa”.

Alonso dirigió 34 partidos en 232 días, con 24 victorias, cuatro empates y seis derrotas. Ese registro cubrió solo el 20 por ciento de su contrato, que vencía en 2028. El equipo ocupa el segundo puesto en LaLiga, a cuatro puntos de Barcelona, y el séptimo en Champions League, con pase a octavos. Sin embargo, el juego colectivo nunca convenció del todo.

Alonso sumó cinco victorias seguidas en las últimas semanas, pero la derrota en la Supercopa actuó como detonante. Álvaro Arbeloa asumirá de forma interina como entrenador. Mientras tanto, Florentino Pérez y la dirigencia buscan un sucesor definitivo.