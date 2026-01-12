Murió una niña de 10 años por hantavirus

Mía Rodríguez vivía en el Paraje Chas, en el interior bonaerense. La enfermedad no se transmite por contacto social; se contagia por inhalación de partículas ambientales de roedores infectados.

12 de Enero de 2026 15:41hs

Una niña de 10 años, identificada como Mía Rodríguez, falleció el 8 de enero en el partido de General Belgrano, bonaerense. Las autoridades confirmaron el deceso mediante el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), en coordinación con las sanitarias provinciales.

El comunicado municipal expresó: “Con profundo dolor y tristeza, acompañamos a la familia de Mía Rodríguez, vecina del paraje Chas, ante la irreparable pérdida que enluta a toda nuestra comunidad”. Además, agregaron: “No hay palabras suficientes frente a una tragedia de esta magnitud: hoy nuestro pensamiento y nuestro abrazo están puestos, con respeto y cercanía, en su familia y seres queridos”.

Desde el inicio, las autoridades siguieron estrictamente los protocolos vigentes. Por eso, realizaron tareas de desmalezamiento, fumigación y desratización en los sitios afectados. Estas acciones siguieron las indicaciones técnicas y sanitarias para reforzar la prevención.

La enfermedad no se transmite por contacto social. En cambio, se contagia por inhalación de partículas ambientales de roedores infectados. Por ello, el municipio pidió colaboración a la comunidad para mantener limpios los espacios domiciliarios y evitar condiciones que atraigan roedores.