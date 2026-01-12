Murió un joven por una ola gigante

Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó los detalles y precisó que una persona debió ser internada por un infarto, mientras que otras 35 sufrieron heridas leves.

12 de Enero de 2026 19:49hs

Un joven perdió la vida este lunes en las playas de Santa Clara del Mar, en la costa bonaerense, al ser arrastrado por una ola gigante que lo empujó violentamente contra unas rocas. El fenómeno climático, poco habitual en la zona, generó sorpresa entre turistas y locales, con una crecida abrupta del agua que alcanzó al menos cinco metros de altura y se extendió incluso hacia Mar del Plata. Fabián García, director de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, confirmó los detalles y precisó que una persona debió ser internada por un infarto, mientras que otras 35 sufrieron heridas leves.

Testigos describieron cómo el mar se retiró de manera inesperada varios metros de la costa antes de avanzar como una pared imponente, rompiendo con gran fuerza y sin formar fondo habitual. Este "aumento repentino" provocó pánico generalizado, arrastrando objetos como reposeras y bolsos, y dejando a varias personas con contusiones menores que no requirieron atención prolongada. El caos se vivió especialmente en sectores concurridos como playa California Beach, donde los bañistas disfrutaban del veraneo sin anticipar el peligro.

Santa Clara del Mar, un balneario tranquilo de unos 5.000 habitantes a 20 km de Mar del Plata, vio alterada su rutina playera por este suceso inusual que subraya los riesgos climáticos en la Costa Atlántica. Las autoridades respondieron con rapidez, desplegando ambulancias y equipos de rescate para asistir a los afectados, aunque el grueso de los heridos solo necesitó primeros auxilios. El incidente recuerda la imprevisibilidad del océano y pone en alerta a los veraneantes sobre fenómenos repentinos en la región