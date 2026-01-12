La producción argentina de huevos creció casi 9% en 2025, y nuestro país ya es el líder en consumo per cápita

El consumo per cápita lideró a nivel mundial con 398 huevos por persona al año, un avance de 35 unidades frente a 2024.

12 de Enero de 2026 18:41hs

La producción de huevos en Argentina creció un 8,82% durante 2025 y alcanzó los 18.970 millones de unidades, según el "Informe Productivo 2025" de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia). Este volumen representa 1.537 millones de huevos más que en 2024. Así, el país generó 533 huevos por segundo. El aumento se originó en la expansión del 8,68% del parque productivo, que pasó de 57,7 a 62,7 millones de gallinas ponedoras.

El consumo per cápita lideró a nivel mundial con 398 huevos por persona al año, un avance de 35 unidades frente a 2024. Los datos surgen tras restar las exportaciones de 323 millones de unidades y las importaciones de 133 millones. Capia resaltó las virtudes del huevo como proteína animal completa, saludable, económica y versátil. Además, subrayó su rol aliado de la salud, el medio ambiente y el bolsillo del consumidor.

La industria mantiene estándares elevados en sanidad, bienestar animal, cuidado ambiental y sustentabilidad. Senasa, bromatologías municipales y clientes exigentes supervisan estos procesos. Capia enfatizó que el sector produce bajo escrutinio constante y responde a demandas cada vez más sofisticadas.

Sin embargo, los precios al productor cayeron más del 60% desde mayo, mientras los costos productivos subieron un 40%. El maple de 30 huevos, que pesa casi dos kilos, bajó de $5.600 a menos de $3.500 por unidad en granja. Capia criticó que muchos puntos de venta no trasladaron estas bajas al consumidor, lo que deja márgenes elevados para distribuidores y comercios minoristas.