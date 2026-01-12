La ONU exigió que Venezuela libere a los presos políticos y que cesen el hostigamiento y las detenciones

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU acoge con satisfacción las excarcelaciones recientes, pero advierte que sólo unas 50 personas han salido de prisión, sobre un total estimado de 800 detenidas por motivos políticos.

12 de Enero de 2026 14:26hs

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU exigió este lunes a Venezuela que libere de inmediato a todos los presos políticos. La organización acoge con satisfacción las excarcelaciones recientes, pero advierte que sólo unas 50 personas han salido de prisión, de un total estimado de 800 detenidas por motivos políticos. Estas medidas representan un avance para las víctimas y sus familias, aunque quedan lejos de cumplir las obligaciones internacionales en derechos humanos.

La ONU expresó especial preocupación por las mujeres aún encarceladas, ya que la detención agrava su salud y sus responsabilidades de cuidado. La Misión ha documentado el uso sistemático de la detención arbitraria como herramienta represiva. Por ello, reitera el llamado a la liberación incondicional de todos los presos políticos y de quienes han sido privados arbitrariamente de libertad.

El organismo multilateral destacó el grave impacto de esta situación en las familias, agravado por el régimen de incomunicación que muchas detenidas siguen enfrentando. Exhortó a las autoridades venezolanas a actuar con transparencia y urgencia, publicando información sobre planes de nuevas liberaciones, criterios aplicados, plazos y número de personas involucradas.

Finalmente, la ONU demandó que Venezuela se ajuste sin demora al derecho internacional, garantizando acceso a atención médica, visitas de abogados y familiares, además del cese inmediato de la tortura y otros tratos crueles. Sigue existiendo una necesidad urgente de poner fin a todas las prácticas represivas en el país, y la Misión continúa monitoreando la situación pese a las liberaciones anunciadas. Esta mañana, el Gobierno venezolano anunció la excarcelación de otros ciento dieciséis presos políticos.