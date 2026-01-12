Juicio por YPF: el fondo Burford pedirá que se declare a la Argentina 'en desacato'

Estas presentaciones responden al presunto incumplimiento de una orden judicial sobre mensajes de WhatsApp de funcionarios.

Los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF en 2012 presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska. Solicitarán declarar en desacato al Estado argentino y aplicar sanciones económicas. El reclamo surge del juicio por los USD16.100 millones que el fondo buitre Burford Capital le reclama al país.

El experto Sebastián Maril informó que el fondo Burford Capital y otros demandantes actuarán el 15 de enero. Ellos pedirán declarar en desacato a Argentina y aplicar sanciones. El país responderá con su propio escrito el 19 de febrero. Estas presentaciones responden al presunto incumplimiento de una orden judicial sobre mensajes de WhatsApp de funcionarios.

La orden exige intercambios de mensajería de figuras como Luis Caputo y Sergio Massa. La mayoría de las autoridades ya los entregó. Sin embargo, seis aún no lo hicieron al 12 de enero. Fuentes de la Procuración del Tesoro afirman que Argentina cumple plenamente con las decisiones judiciales.

El país entrega información de forma parcial y periódica. Además, colabora para obtener consentimientos voluntarios de funcionarios y exfuncionarios. Preska aprobó el cronograma de presentaciones y fijó una audiencia probatoria para el 23 y 24 de marzo.