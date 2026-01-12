El Gobierno informó que fueron extinguidos 22 de los 32 focos ígneos en Chubut

Pese a todo, el gobernador Ignacio Torres advirtió que, aunque las lluvias ayudaron en algunos sectores, el foco principal sigue activo. Por eso, la situación permanece crítica y no hay espacio para bajar la guardia, alertó.

12 de Enero de 2026 15:12hs

El Gobierno nacional informó que 22 de los 32 incendios forestales en Chubut están completamente extinguidos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó esta noticia en un mensaje en la red social X. Así, resaltó el trabajo coordinado de brigadistas y organismos estatales en el operativo patagónico.

Unos 295 brigadistas lideran el combate contra el fuego, con apoyo de la Administración de Parques Nacionales, Vialidad Nacional, la Cancillería y los ministerios de Seguridad, Defensa, Capital Humano y Salud. El gobernador Ignacio Torres advirtió que, aunque las lluvias ayudaron en algunos sectores, el foco principal sigue activo. Por eso, la situación permanece crítica y no hay espacio para bajar la guardia.

Más de 580 personas operan en el terreno, donde se registran viviendas afectadas y evacuados. Las autoridades confirmaron 24 casas dañadas, una estancia y dos complejos turísticos. Además, ocho personas siguen evacuadas en Epuyén, y un herido con quemaduras graves recibió atención en el hospital de Bariloche. La Justicia ya determinó la intencionalidad del incendio, y Torres prometió avanzar hasta las últimas consecuencias contra los responsables.

Lago Puelo, El Hoyo y El Maitén mantienen servicios normales, pero Epuyén y Cholila carecen de electricidad por daños en las líneas. El operativo proseguirá de forma sostenida hasta extinguir todos los focos y asegurar las zonas afectadas.