Detuvieron a dos hombres por el asesinato de un peluquero argentino en Tulum

12 de Enero de 2026 15:30hs

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo detuvo a dos hombres por el homicidio del peluquero argentino Jonatan Emanuel Minucci. El crimen ocurrió en un tiroteo en un bar de Tulum. Los acusados, Fernando Jonathan "N" y Adán Osvaldo "N", son oriundos de Jalisco y pertenecen a una banda criminal local. La captura sucedió el domingo.

El fiscal Raciel López Salazar informó sobre la detención en una conferencia de prensa. Él precisó que el motivo de la agresión "obedece al narcomenudeo". Además, la Fiscalía confirmó en redes sociales que los sujetos enfrentan cargos por delitos contra la salud en modalidad de narcomenudeo. También los vinculan al homicidio de Minucci y lesiones a dos hombres más.

Minucci, de 37 años y oriundo de Santa Fe, se había instalado en México en noviembre de 2025 para trabajar en la temporada turística. Planeaba volver a Argentina en febrero, ya que esperaba ser padre. Sin embargo, murió el viernes tras recibir balazos en el cuello, rostro, brazos y tórax durante el ataque en la previa de un festival en el cenote Vesica.

Los agresores llegaron en moto y dispararon al menos ocho veces con un arma de 9 milímetros, según testigos y autoridades. Tres personas resultaron heridas en total. Los otros dos lesionados ya están fuera de peligro.