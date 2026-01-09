Un recorrido por los tesoros ribereños de La Pampa

A través de un corredor que combina naturaleza, producción vitivinícola y aventura, las localidades a la vera del Río Colorado se consolidan como el destino predilecto para el turismo y la desconexión total este verano.

9 de Enero de 2026 15:56hs

Por Ricardo Seronero

El sur pampeano guarda un secreto que fluye de manera constante: el Río Colorado. Este curso de agua no solo es el motor productivo de la región, sino que se ha transformado en el eje de una propuesta turística integral. Desde La Adela hasta 25 de Mayo, la provincia invita a descubrir un itinerario donde la paz del paisaje y la adrenalina de los deportes náuticos conviven en perfecta armonía.



La Adela: Puerta de entrada a la naturaleza y la aventura:

Ubicada en el extremo sureste de La Pampa, La Adela se posiciona como el destino ideal para quienes buscan un verano distinto. Su costanera es el punto de encuentro para familias que buscan tranquilidad, mientras que el río ofrece el escenario perfecto para el kayak y el stand-up paddle. Para los amantes del senderismo, los caminos locales permiten un contacto directo con la flora y fauna autóctona, garantizando una experiencia de descubrimiento en cada paso.

Pichi Mahuida: Conservación y patrimonio natural

Para aquellos que buscan una conexión más profunda con el ecosistema, la Reserva Natural Pichi Mahuida es una parada obligatoria. Este "tesoro natural" ofrece senderos interpretativos y la posibilidad de realizar pesca deportiva en un entorno protegido. Allí se destacan las esculturas de megafauna a tamaño real y la imponente vista del Dique Salto Andersen, componentes que invitan a una desconexión necesaria del ritmo urbano para volver a lo esencial.



Gobernador Duval: Un oasis productivo

Más adelante en el recorrido, Gobernador Duval se presenta como una síntesis perfecta entre descanso y desarrollo. Además de su balneario con vistas privilegiadas, la localidad invita a conocer sus viñedos. La producción frutihortícola de la zona no solo es un motor económico, sino un atractivo agroturístico que permite a los visitantes conocer los secretos de la tierra pampeana mientras disfrutan de la paz que solo un oasis ribereño puede brindar.

Casa de Piedra: El esplendor del lago

La Villa Turística Casa de Piedra continúa consolidándose como el "paraíso natural" de la provincia. Su extenso lago es el epicentro de la navegación en todas sus formas, desde la calma de los veleros y botes hasta la velocidad del jet ski y el windsurf. Con una infraestructura pensada para el visitante, la Villa ofrece un entorno seguro y emocionante para quienes buscan deportes náuticos de alto nivel o la serenidad de la pesca deportiva.





25 de Mayo: El polo del sudoeste y la adrenalina

El recorrido culmina en 25 de Mayo, donde la oferta turística alcanza su máxima diversidad. Es el lugar por excelencia para el rafting y el carrovelismo en el Gran Salitral. La localidad sorprende con propuestas únicas como los vuelos en paratrike sobre paisajes imponentes y la visita al Parque Rincón Cretácico, un viaje al pasado prehistórico de la región. El Mirador de las Cuatro Provincias corona la visita, ofreciendo una perspectiva única de la geografía argentina.

El Gobierno de La Pampa invita a turistas y residentes a descubrir la magia del Río Colorado. A través de estas localidades, se busca no solo potenciar el desarrollo económico regional, sino también ofrecer experiencias seguras, sostenibles y de alta calidad para toda la familia.



