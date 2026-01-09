Torre: "hay un cambio de expectativas en Venezuela" respecto de la producción agropecuaria

El asesor agropecuario argentino de AAPRESID en Venezuela, Hernán Torre, aseguró que en 2018 “Venezuela cerró todos los créditos”, situación que dejó a muchos productores sin acceso a financiamiento clave para modernizar sus operaciones.

9 de Enero de 2026 11:28hs

La reciente extracción del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ha generado un clima de expectativas y dudas entre productores y especialistas vinculados al sector agropecuario en Venezuela, según analiza el asesor agropecuario argentino de AAPRESID, Hernán Torre, radicado en ese país caribeño.

“Desde el punto de vista productivo, hay un cambio de expectativa interno en Venezuela”, afirmó Torre, y evaluó cómo podría repercutir este quiebre político en el campo venezolano. Para el asesor, esta nueva coyuntura abre una ventana de oportunidades, aunque también plantea desafíos estructurales que el país arrastra desde hace años.

El mercado agrícola venezolano, destacó Torre, enfrenta una realidad complicada. “El mercado venezolano es muy pequeño y la gente está buscando eficiencia para producir y competir”, explicó, al tiempo que señaló las limitaciones que históricamente han frenado el desarrollo del sector. Según el especialista, la falta de dinamismo se profundizó desde 2018, cuando “Venezuela cerró todos los créditos”, situación que dejó a muchos productores sin acceso a financiamiento clave para modernizar sus operaciones.

La infraestructura agropecuaria también refleja décadas de deterioro. “Los productores tienen las maquinarias destruidas, las fincas todas caídas”, detalló Torre, describiendo el estado de muchas explotaciones rurales del país. Este panorama, dijo, obliga a pensar en inversiones significativas para recuperar productividad, pues “hace falta capital para poner el sector rural a rodar”, subrayó.

La esperanza de cambio parece permear en amplios sectores de la sociedad venezolana, incluida la rural. “Hace tanto tiempo que la gente quiere un cambio, que parece que esto no es cierto”, comentó el asesor, reflejando el sentimiento de incredulidad ante la magnitud del acontecimiento político.

Más allá de las limitaciones actuales, Torre hizo hincapié en el potencial agrícola del país. “Venezuela produce maíz blanco y amarillo, arroz, caña de azúcar, trigo y frijoles”, recordó, señalando la diversidad productiva existente. Además, destacó que “Venezuela tiene el rodeo de búfalos más grande de Latinoamérica” y que “en Venezuela el potencial ambiental es casi igual al de Estados Unidos y Argentina”, con “94 mill/has. para poner en marcha” en términos de superficie agrícola aprovechable.

No obstante, el asesor también advirtió sobre la prioridad que ha tenido históricamente el sector petrolero sobre la agricultura en Venezuela, lo que ha relegado el desarrollo agropecuario pese a contar con recursos naturales favorables. En este contexto, Torre señaló que “todo lo que se produce en Venezuela va al consumo interno”, lo que limita las oportunidades de exportación pero también podría incentivar un enfoque más sólido en la seguridad alimentaria si el entorno político y económico se estabiliza.