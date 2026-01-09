Procesaron con prisión preventiva al policía de la Ciudad que asesinó a un vecino en Navidad

La Justicia consideró que Darián Gastón Miño actuó con desproporción, ya que llegó a la escena en 12 segundos y disparó con una escopeta a menos de cinco metros. Dos familiares y un vecino de la víctima fueron sobreseídos por la gresca previa.

9 de Enero de 2026 15:49hs

El oficial primero de la Policía de la Ciudad, Darián Gastón Miño (30), recibió procesamiento con prisión preventiva por el asesinato de Juan Gabriel González (45). Los hechos ocurrieron el mediodía del 25 de diciembre en Villa Lugano. La Justicia consideró que Miño actuó con desproporción, ya que llegó a la escena en 12 segundos y disparó con una escopeta a menos de cinco metros. Así provocó hemorragias internas y externas en el tórax y abdomen de la víctima, lo que causó su muerte.

González intervino en una discusión entre dos vecinas del Barrio 20, originada por botellas vacías y basura dejadas frente a una casa tras una celebración navideña. El hombre llegó en auto para ingresar a su domicilio, pero la policía le impidió el paso. Él ignoraba el conflicto y creía que involucraba a su hijo. Entonces comenzó una discusión con los agentes, quienes lo golpearon con bastones y tonfas.

Una camioneta de apoyo policial llegó poco después. Dos oficiales bajaron, y uno apuntó hacia González, quien cayó tras una detonación. Videos de celulares de vecinos registraron la secuencia. El juez Hugo Decaria, del Juzgado Criminal y Correccional 20, determinó que Miño disparó deliberadamente a corta distancia, sin que existiera un tumulto real que justificara la acción.

La autopsia confirmó que seis postas metálicas y un taco plástico causaron la hemorragia fatal. Miño enfrenta cargos por homicidio agravado como miembro de una fuerza de seguridad, con un embargo de 110 millones de pesos y posible pena de prisión perpetua. El juez sobreseyó al hijo, la esposa y un vecino de González, imputados inicialmente por homicidio en riña. La mujer había recibido un disparo en una pierna y requirió hospitalización.