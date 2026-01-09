Mercosur - UE: un acuerdo ”estratégico” en un escenario de ”transformaciones globales”

Se "abren grandes oportunidades para la cadena agroindustrial argentina", señala en su análisis sobre el acuerdo alcanzado tras 25 años de negociaciones la Fundación INAI.

En una época signada por tensiones geopolíticas, conflictos comerciales y debilitamiento del multilateralismo, el Acuerdo con la Unión Europea (UE) "abre grandes oportunidades para la inserción externa del Mercosur (en general) y para la cadena agroindustrial argentina (en particular)", señala en su análisis sobre el acuerdo alcanzado tras 25 años de negociaciones la Fundación INAI.

La UE es la 3er economía mundial, donde sus 450 millones de habitantes tienen un PBI per cápita de USD 43.000 anuales, importando productos agroindustriales por un valor de USD 220.000 millones en 2024 (de las cuales Argentina solo explicó el 3%). Las condiciones preferenciales de acceso incluidas en el Acuerdo (tanto arancelarias

como no arancelarias) le permitirá a la Argentina "ser un abastecedor privilegiado al mercado de la UE, en paridad de condiciones con otros competidores como Canadá, México, Chile, Colombia y Ucrania, entre otros. Además, el acuerdo operará como un ancla para ciertas políticas nacionales expuestas a oscilaciones pendulares que históricamente acompañaron a los cambios de gobierno, mientras que a la vez modernizará los marcos regulatorios del Mercosur facilitando futuras negociaciones comerciales", puntualiza el informe de la Fundación INAI.

El análisis destaca que acuerdo presenta grandes beneficios para el Mercosur, la Argentina y particularmente, para la agroindustria de nuestro país. "Confiamos que el mismo será un punto de inflexión para que se profundice la inserción de nuestro bloque en cadenas globales de valor a través de nuevos acuerdos comerciales", destaca el reporte, y agrega que "en el actual contexto internacional de gran volatilidad e incertidumbre comercial, el acuerdo adquiere un rol clave en el acceso de nuestros productos a mercados internacionales".