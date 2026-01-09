Le dieron el alta a Angelina, la niña de 12 años que recibió una bala perdida en la cabeza en Nochebuena

La menor continúa con tratamiento, para controlar posibles secuelas. La Justicia, espera pericias balísticas para rastrear la trayectoria del proyectil y identificar al responsable.

9 de Enero de 2026 17:45hs

Angelina, la nena de 12 años herida por una bala perdida en la cabeza durante la Nochebuena en Villa Sarmiento (Morón, Buenos Aires), recibió el alta médica este viernes 9 de enero de 2026 tras más de dos semanas internada. Ahora se encuentra en su casa con su familia, aunque requerirá seguimiento ambulatorio para monitorear su evolución.

El disparo ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada del 25 de diciembre de 2025, cuando Angelina estaba en la vereda de la casa familiar mirando fuegos artificiales. La bala, de bajo calibre, ingresó por la fosa posterior del cráneo sin salida y la dejó en estado crítico en la UTI del Sanatorio de la Trinidad en Ramos Mejía, tras un paso inicial por el Hospital San Juan de Dios.

Inicialmente en terapia intensiva con pronóstico reservado, mostró mejoras progresivas en los días siguientes, incluyendo un despertar reportado y estabilidad general. El alta se dio por su evolución favorable, pero continúa con tratamiento para controlar secuelas posibles.

La Justicia, a cargo de la fiscal Valeria Courtade, espera pericias balísticas para rastrear la trayectoria del proyectil y identificar al responsable, sin avances públicos recientes. La familia priorizó la recuperación de la menor sobre la búsqueda del autor.