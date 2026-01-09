La Unión Europea aprobó el tratado de libre comercio con el Mercosur, tras 25 años

Así, surge la zona de libre mercado más grande del mundo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viajará a Asunción para firmar el convenio. La rúbrica podría concretarse el próximo lunes.

9 de Enero de 2026 13:18hs

La Unión Europea aprobó este viernes el acuerdo comercial con el Mercosur, tras 25 años de negociaciones. Así, surge la zona de libre mercado más grande del mundo. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, viajará a Asunción para firmar el convenio con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La rúbrica podría concretarse el próximo lunes.

El aval llegó en Bruselas después de que al menos el 65% de los 27 países miembros aceptaran las condiciones. Francia, Irlanda y Polonia rechazaron el pacto, pero no impidieron la decisión mayoritaria.

La entrada en vigor del acuerdo no será inmediata. Primero requiere el consentimiento del Parlamento Europeo. Allí, 150 de los 720 eurodiputados amenazan con recurrir a la Justicia para bloquear su aplicación.

Francia lidera las críticas porque sus productores rurales ven el pacto como una amenaza mortal para su sector. Los agricultores protestaron ayer en París y hoy hubo manifestaciones en Polonia. El convenio eliminará aranceles e impulsará exportaciones para integrar un mercado de 780 millones de consumidores.