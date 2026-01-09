Irán: ya suman 50 los muertos por las protestas y el régimen amenaza con más represión

El país sufre un corte de internet que supera las 24 horas, según Netblocks. Esta interrupción alarma a opositores exiliados, pues podría ser el preludio de un recrudecimiento de la violencia contra la población civil.

9 de Enero de 2026 12:59hs

Ya suman 50 los muertos por las protestas en Irán y el régimen amenaza con más represión. El líder supremo, ayatollah Alí Khamenei, declaró este viernes que la República Islámica resistirá ante los manifestantes. Las protestas, que comenzaron por la carestía de la vida, ahora exigen el fin del sistema teocrático chiíta con gritos de "muerte al dictador" en Teherán y otras ciudades.

Iran Human Rights reportó al menos 51 fallecidos en los primeros 13 días de esta ola de manifestaciones. Los iraníes desafían abiertamente al régimen pese al riesgo mortal. Un vendedor de teléfonos móviles, Majid, afirmó que continuarán protestando por un futuro mejor, aunque el gas lacrimógeno afecte sus ojos y gargantas.

Khamenei habló ante seguidores en un discurso televisado por la estatal. Acusó a los manifestantes de sabotaje y vinculó sus actos a una supuesta lealtad hacia el presidente estadounidense Donald Trump. Además, predijo que Trump, a quien llamó "arrogante", será derrotado.

El país sufre un corte de internet que supera las 24 horas, según Netblocks. Esta interrupción alarma a opositores exiliados. La abogada iraní Shirin Ebadi, Nobel de la Paz en 2003, advirtió que el régimen podría aprovechar la oscuridad comunicacional para cometer una masacre peor.