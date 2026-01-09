Fiesta Provincial del Campamentista en San José, una fiesta imperdible, para todas las edades

Sábado de rock y la invitación de Tributo a Intoxicados y Viejas Locas que no podes dejar pasar. Un especial momento para bailar, cantar y disfrutar esta fiesta que es de todos, en el Balneario Camping San José, en la provincia de Entre Ríos. Este sábado 10 y domingo 11 en la playa central del Balneario Camping, desde las 17 hs, para compartir una tarde llena de juegos playeros, risas y buena energía para disfrutar a pleno el verano.
9 de Enero de 2026 16:04hs
Fiesta Provincial del Campamentista en San José, una fiesta imperdible, para todas las edades
Escuchar

Por Ricardo Seronero

San José, es un destino ideal para venir con amigos, en familia o simplemente a disfrutar del sol, la arena y el mejor clima de verano. Y este finde, es la ocasión especial para vivir la Fiesta del Campamentista, porque el verano se disfruta acá, en el Balneario Camping San José .

Desde hoy Viernes 09, ya en el atardecer en la playa, se arranca con pura vibra veraniega. Cocina en vivo con Camelias y el chef César Lizarraga con degustaciones;
coctelería con identidad regional junto al Cantinero Entrerriano y el DJ Agus Cevey musicalizando el sunset.

Mañana sábado 10, desde las 17:00 h: juegos recreativos en la playa, animación y música para seguir en modo fiesta. Desde las 21:00 h, en el Anfiteatro Natural estarán
Marbel Rock, Tributo a Intoxicados, Monos en Jeep, y Rey Garufa.

El Domingo 11/01, todo el arranque también desde las 17:00 h: juegos en la arena, música y toda la energía para compartir con amigos y familia. Desde las 21:00 h, en el Anfiteatro Natural del Balneario: La Fuerza, Los Charros, Capelina, y La Re Pandilla.

 La fiesta provincial del campamentista en San José, es una fiesta imperdible, para todas las edades. San José te espera para vivir el Verano Más Largo de Entre Ríos.


Importante a tener en cuenta


¡Para que vivas la fiesta a pleno!. Podés ingresar con Conservadora y sillones. No está permitido ingresar con botellas de vidrio y objetos cortantes.

De todas maneras, quédate tranqui, porque vas a encontrar un gran patio gastronómico con propuestas para todos los gustos: comidas rápidas, platos al fuego y opciones no convencionales. Todo a cargo de instituciones locales y foodtrucks.


Colectivo gratuito para la Fiesta del Campamentista

Este fin de semana, 9, 10 y 11 de enero, se vive la Fiesta del Campamentista en el Balneario San José, con propuestas culturales, musicales y recreativas para disfrutar en familia.

Para facilitar el acceso y que todas y todos puedan participar, la Municipalidad de San José dispuso un servicio de colectivo gratuito, con pasaje sin cargo. El colectivo funcionará el sábado 10 y el domingo 11, con recorridos y horarios especiales. Consultá los recorridos y súmate a la fiesta.


Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.
Seguinos IG: @sentiargentinaok  
Miranos en vivo:  https://www.youtube.com/@radiocontinental590

TEMAS RELACIONADOS
TurismoSentí ArgentinaRicardo SeroneroFiesta Provincial del CampamentistaSan José Entre Ríos
Comentarios