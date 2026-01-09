Fiesta Provincial del Campamentista en San José, una fiesta imperdible, para todas las edades

Sábado de rock y la invitación de Tributo a Intoxicados y Viejas Locas que no podes dejar pasar. Un especial momento para bailar, cantar y disfrutar esta fiesta que es de todos, en el Balneario Camping San José, en la provincia de Entre Ríos. Este sábado 10 y domingo 11 en la playa central del Balneario Camping, desde las 17 hs, para compartir una tarde llena de juegos playeros, risas y buena energía para disfrutar a pleno el verano.

9 de Enero de 2026 16:04hs

Por Ricardo Seronero

San José, es un destino ideal para venir con amigos, en familia o simplemente a disfrutar del sol, la arena y el mejor clima de verano. Y este finde, es la ocasión especial para vivir la Fiesta del Campamentista, porque el verano se disfruta acá, en el Balneario Camping San José .

Desde hoy Viernes 09, ya en el atardecer en la playa, se arranca con pura vibra veraniega. Cocina en vivo con Camelias y el chef César Lizarraga con degustaciones;

coctelería con identidad regional junto al Cantinero Entrerriano y el DJ Agus Cevey musicalizando el sunset.

Mañana sábado 10, desde las 17:00 h: juegos recreativos en la playa, animación y música para seguir en modo fiesta. Desde las 21:00 h, en el Anfiteatro Natural estarán

Marbel Rock, Tributo a Intoxicados, Monos en Jeep, y Rey Garufa.

El Domingo 11/01, todo el arranque también desde las 17:00 h: juegos en la arena, música y toda la energía para compartir con amigos y familia. Desde las 21:00 h, en el Anfiteatro Natural del Balneario: La Fuerza, Los Charros, Capelina, y La Re Pandilla.

La fiesta provincial del campamentista en San José, es una fiesta imperdible, para todas las edades. San José te espera para vivir el Verano Más Largo de Entre Ríos.



Importante a tener en cuenta



¡Para que vivas la fiesta a pleno!. Podés ingresar con Conservadora y sillones. No está permitido ingresar con botellas de vidrio y objetos cortantes.

De todas maneras, quédate tranqui, porque vas a encontrar un gran patio gastronómico con propuestas para todos los gustos: comidas rápidas, platos al fuego y opciones no convencionales. Todo a cargo de instituciones locales y foodtrucks.



Colectivo gratuito para la Fiesta del Campamentista

Este fin de semana, 9, 10 y 11 de enero, se vive la Fiesta del Campamentista en el Balneario San José, con propuestas culturales, musicales y recreativas para disfrutar en familia.

Para facilitar el acceso y que todas y todos puedan participar, la Municipalidad de San José dispuso un servicio de colectivo gratuito, con pasaje sin cargo. El colectivo funcionará el sábado 10 y el domingo 11, con recorridos y horarios especiales. Consultá los recorridos y súmate a la fiesta.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental.

Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590