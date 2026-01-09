El stock de animales en feedlots registra un aumento interanual del 7,7%

A enero de 2026 los establecimientos de engorde a corral registraron un stock total de 1.853.598 bovinos

9 de Enero de 2026 09:45hs

De acuerdo con la información oficial del SENASA, a enero de 2026 los establecimientos de engorde a corral registraron un stock total de 1.853.598 bovinos, evidenciando un incremento del 2,6% respecto del mes previo y del 7,7% en comparación interanual.

Durante el mes de diciembre, los ingresos a feedlots totalizaron 432.773 cabezas, lo que representa un aumento del 20% respecto de noviembre, mientras que los egresos ascendieron a 440.688 cabezas, con una variación positiva del 6,8% mensual.

En consecuencia, el Índice de Reposición se ubicó en 0,98, manteniéndose estable respecto del mes anterior y superando ampliamente el promedio histórico de 0,81 correspondiente al mismo mes en los últimos 15 años.