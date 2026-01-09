El IPC porteño fue del 2,7% en diciembre y la inflación de 2025 llegó al 31,8% en 2025

La variación mensual respondió sobre todo a aumentos en Transporte, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

9 de Enero de 2026 14:19hs

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires subió 2,7% en diciembre. Así lo registró el IPCBA para el último mes de 2025. Además, el acumulado de los últimos doce meses alcanzó el 31,8%.

La variación mensual respondió sobre todo a aumentos en Transporte, Restaurantes y hoteles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Estas divisiones impulsaron el nivel general del índice.

Transporte creció 5,5% e incidió 0,59 puntos porcentuales en el IPCBA. Los combustibles y lubricantes para vehículos del hogar, junto con el boleto de colectivo urbano, explican el principal impacto. También subieron los automóviles y los pasajes aéreos. Restaurantes y hoteles avanzaron 4,3% con 0,48 puntos porcentuales, por alzas en alimentos preparados en restaurantes, bares y casas de comidas.

Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron 2,4% e incidieron 0,42 puntos porcentuales. Carnes y derivados lideraron con 7,4%, seguidos por pan y cereales (2%) y frutas (3,7%). En cambio, verduras, tubérculos y legumbres cayeron 5,9% y aliviaron la presión. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 2,1% con igual incidencia, por ajustes en alquileres y gastos comunes. El INDEC difundirá la cifra nacional el próximo martes.