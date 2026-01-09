El Gobierno pagó vencimientos por US$ 4.200 millones

Para cubrir el monto, recurrió a una línea de crédito por 3.000 millones de dólares con seis bancos internacionales. En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la devolución total del swap por 20.000 millones de dólares que el BCRA había activado.

9 de Enero de 2026 14:40hs

El Gobierno de Javier Milei pagó este viernes vencimientos de deuda por 4.200 millones de dólares. Estos corresponden a bonos emitidos en 2020 durante la gestión de Alberto Fernández. Los títulos, en dólares y euros, vencen entre 2030 y 2046.

Para cubrir el monto, recurrió a una línea de crédito por 3.000 millones de dólares con seis bancos internacionales. El préstamo tiene un plazo de un año y una tasa del 7,4% anual, basada en SOFR más 400 puntos básicos. Además, sumó 706 millones de dólares de la venta de participaciones en hidroeléctricas del Comahue. Movilizaciones internas de reservas completaron los fondos necesarios.

En paralelo, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció la devolución total del swap por 20.000 millones de dólares que el BCRA había activado. La cancelación ocurrió en diciembre de 2025. Bessent atribuyó esto a la posición financiera fortalecida de Argentina tras recuperar acceso a mercados internacionales.

El funcionario destacó que el Fondo de Estabilización Cambiaria (ESF) no retiene pesos argentinos. Así, generó decenas de millones en ganancias para contribuyentes estadounidenses. Celebró las reformas de Milei en política monetaria y cambiaria, además de su estrategia fiscal prudente.

Bessent elogió al presidente libertario por cumplir el mandato de libertad económica. Una Argentina estable marca el rumbo para América Latina y beneficia al hemisferio occidental, adujo. Solo Estados Unidos actuó con rapidez en octubre para preservar la estabilidad cambiaria, mientras el FMI respalda las reformas actuales, agregó.