De Knollseisen: “En Chubut se registraron dos incendios grandes: uno, en el Parque Nacional Los Alerces” y el otro, al norte

9 de Enero de 2026 10:51hs

El Ingeniero Forestal Oscar De Knollseisen es presidente de la Sociedad Rural de Esquel, y aseguró que en la zona “se quemó mucha vegetación”, y que “lo que se está quemando son parques y reservas”.

Agregó que “los incendios son muy costosos, dado que es mucho lo que se pierde”.

“Es muy alarmante y triste ver lo que se está perdiendo”, enfatizó De Knollseisen, quien explicó que “en Chubut se registraron dos incendios grandes: uno, en el Parque Nacional Los Alerces” y el otro, al norte de Esquel”