Córdoba: “lo que ocurrió en Venezuela va a tener múltiples impactos en la economía argentina”

9 de Enero de 2026 11:02hs

El economista, Gustavo Córdoba, explicó que “lo que ocurrió en Venezuela va a tener múltiples impactos en la economía argentina”. De hecho, “como ahora EEUU tiene petróleo en abundancia, se ponen en riesgo las inversiones en Vaca Muerta”.

Agregó que “comerciar con Argentina no es prioridad en estos momentos para Donald Trum ni para Venezuela".

Por otra parte, subrayó que “Donald Trump es el presidente con peor aprobación en la historia de Estados Unidos en este momento de su mandato”