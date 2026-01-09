Chubut informa los lugares habilitados en el Corredor de Los Andes

El Parque Nacional Lago Puelo se encuentra abierto con todos sus servicios disponibles, mientras que en el caso del Parque Nacional Los Alerces, los accesos Centro y Sur se encuentran habilitados al público. También hay otros sectores abiertos y con disponibilidad.

9 de Enero de 2026

Por Ricardo Seronero



Ante los incendios forestales que afectan a sectores de la cordillera provincial, el Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, informa cuáles son los accesos a los Parque Nacionales y servicios disponibles para turistas en el Corredor de los Andes.



En el caso del Parque Nacional Los Alerces, los accesos Centro y Sur se encuentran habilitados al público.



El ingreso al Parque puede realizarse desde la localidad de Trevelin, tomando la Ruta Provincial Nº 71. En tanto, quienes deseen acceder desde Cholila deberán hacerlo por la Ruta Nacional Nº 40, a través de la ciudad de Esquel.



Respecto a los servicios disponibles en el área, se informa que el sendero al Lago Krügger y el Refugio Krügger no se encuentran habilitados, este último fue evacuado por decisión propia.



Por su parte, los campings de la zona centro, que se extienden desde Villa Futalaufquen hasta Quebrada del León, permanecen habilitados al público y con disponibilidad, al igual que el resto de los servicios turísticos, incluida la navegación en el Lago Futalaufquen.



Parque Nacional Lago Puelo



En tanto, el Parque Nacional Lago Puelo también se encuentra abierto con todos sus servicios disponibles, entre ellos paseos náuticos, kayak, cabalgatas entre bosques y senderos, entre otras actividades.



Si bien los visitantes pueden alojarse en las distintas localidades que integran el Corredor, es importante consultar con los centros de informes de cada lugar la disponibilidad de los servicios antes de realizar cualquier actividad.

