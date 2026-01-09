Boca compró el 80% del pase de Hinestroza, su primer refuerzo de 2026

El delantero colombiano redujo sus pretensiones y presionó por la salida Atlético Nacional el 20% del pase, en manos de un equipo estadounidense, y le vendió el resto al club xeneize.

9 de Enero de 2026 14:35hs

Boca Juniors confirmó a Marino Hinestroza como su primer refuerzo para la temporada 2026. El club pagó cinco millones de dólares a Atlético Nacional de Medellín por el 80% de la ficha del delantero colombiano de 23 años. El jugador viajará pronto a Argentina para firmar un contrato por cuatro años. Así, el entrenador Claudio Úbeda suma su primer incorporación de cara al Torneo Apertura, Copa Argentina y Copa Libertadores.

El acuerdo se cerró tras intensas negociaciones. Hinestroza redujo sus pretensiones y presionó por la salida, incluso ausentándose de la pretemporada de su club. Atlético Nacional adquirió antes el porcentaje restante de la ficha, que pertenecía al Columbus Crew de Estados Unidos. De esta forma, retendrá el 20% del pase del atacante.

El cafetero vendió la porción mayoritaria una vez que controlaba todos los derechos. Boca abonó la cifra acordada por el talentoso goleador. La dirigencia xeneizee priorizó así a un jugador que ya generó interés en el mercado sudamericano.

Hinestroza nació en Cali y debutó en 2018 en Orsomarso de Segunda División colombiana. Pasó por divisiones inferiores de América de Cali y Palmeiras, luego llegó libre a Pachuca en 2022, donde jugó 46 partidos, marcó dos goles y ganó el Torneo Apertura. Columbus Crew lo compró en 2024 por tres millones de dólares; tras 22 encuentros y dos tantos en la MLS, se fue cedido a Atlético Nacional. Allí brilló con la Copa Colombia, el Torneo Finalización, la Superliga y el bicampeonato copero en 2025, sumando 45 partidos y ocho goles. Eso le abrió las puertas de la selección colombiana, donde debutó en Eliminatorias ante Perú bajo Néstor Lorenzo.