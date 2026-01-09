73% de los terneros registrados al inicio del ciclo salió de los campos a lo largo de 2025

Se trasladaron 10.709.113 terneros y terneras con destino a cría e invernada

19 de Enero de 2026 09:50hs

De acuerdo con los registros de DTe informados por el SENASA, entre enero y diciembre de 2025 se trasladaron un total de 10.709.113 terneros y terneras con destino a cría e invernada, lo que representa aproximadamente 500 mil cabezas más que en el año anterior, sobre la base de un stock inicial muy similar.

Considerando un stock de 14,6 millones de cabezas al 31 de diciembre de 2024, el movimiento acumulado de terneros y terneras durante 2025 equivale al 73 %, frente al 69 % registrado en 2024 y al promedio del 67 % correspondiente a los últimos ocho años.

Durante el mes de diciembre se trasladaron 666.285 animales, un 34 % más que en noviembre y un 4 % por encima del volumen registrado en igual mes del año anterior.