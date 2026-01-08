Venezuela: liberaron a dos periodistas extranjeros tras retenerlos 17 horas

Jeff Martínez, colombiano, y Julián Mazoy, mexicano, fueron retenidos al intentar ingresar desde Colombia. Finalmente, tras la presión internacional, fueron expulsados del país.

8 de Enero de 2026 14:26hs

Jeff Martínez y Julián Mazoy sufrieron 17 horas de incomunicación en Venezuela. Las autoridades los retuvieron ilegalmente por ser periodistas. Finalmente, los deportaron tras la presión internacional.

Los comunicadores recuperaron la libertad y agradecieron a las redes sociales y medios. Martínez, colombiano, y Mazoy, mexicano, pudieron volver a casa gracias a esa ayuda. "Por fin hemos sido liberados", dijo Mazoy en un video. "La presión obligó al gobierno venezolano a soltarnos y detuvo esta pesadilla", agregó aliviado.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) denunció su desaparición el miércoles. Ambos intentaron cruzar la frontera por el Puente Internacional Tienditas desde Colombia al mediodía. "No hemos tenido noticias desde entonces", informó el gremio con preocupación.

Venezuela impide el ingreso de decenas de periodistas por la frontera. Entre el 5 y el 7 de enero, el SNTP registró seis detenciones y cuatro deportaciones. El gremio exige información sobre Martínez y Mazoy, además de respeto al trabajo periodístico. Varios reporteros sudamericanos denuncian retenciones en el Puente Internacional Simón Bolívar.