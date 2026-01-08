Venezuela: Jorge Rodríguez anunció la liberación ”unilateral” de presos políticos

La ONG Foro Penal registra 863 presos políticos en Venezuela, incluyendo 86 extranjeros o con doble nacionalidad, entre ellos el gendarme argentino Nahuel Gallo.

8 de Enero de 2026 15:07hs

El gobierno bolivariano de Venezuela liberará un número significativo de ciudadanos venezolanos e internacionales para "promover la convivencia pacífica". Lo anunció Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Lo describió como un gesto unilateral, sin acuerdos con otras partes.

Los procesos de excarcelación se inician en este momento, según precisó Rodríguez en declaraciones a la prensa en el Palacio Legislativo. Él es hermano de Delcy Rodríguez, quien asumió el interinato tras la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Una operación militar de Estados Unidos ejecutó esa detención el 3 de enero.

Maduro y su esposa enfrentan cargos por narcotráfico en Nueva York. Estas liberaciones marcan las primeras bajo el gobierno interino de Delcy Rodríguez. Rodríguez realizó el anuncio en el Palacio Legislativo sin detallar la cantidad exacta de personas beneficiadas.

La ONG Foro Penal registra 863 presos políticos en Venezuela, incluyendo 86 extranjeros o con doble nacionalidad. Rodríguez reiteró que el gesto proviene exclusivamente del gobierno bolivariano.