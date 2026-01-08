Temperaturas dispares y lluvias abundantes marcarán los próximos días

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su Perspectiva Agroclimática en la que subraya que un escenario de fuertes contrastes térmicos y lluvias será determinante para la evolución de los cultivos de la campaña en curso

8 de Enero de 2026 09:32hs

La Bolsa de Cereales de Buenos Aires difundió su Perspectiva Agroclimática para el período comprendido entre el 8 y el 14 de enero de 2026, en la que se prevé una semana con contrastes marcados: un arranque con descenso térmico, luego un retorno intenso del calor y, hacia el final, lluvias abundantes en gran parte del área agrícola.

Según el informe, el período comenzará con el paso rápido de un frente de tormenta, que dejará algunas precipitaciones aisladas y dará lugar al ingreso de una masa de aire frío acompañada por vientos del sur, provocando temperaturas mínimas por debajo de los valores normales en amplias zonas productivas, con excepción del sector centro-norte. En este contexto, Paraguay, el este del NOA, la región del Chaco y el norte de la Mesopotamia registrarán mínimas superiores a los 20°C, con focos que podrían superar los 25°C. En tanto, el centro del NOA, el este de Cuyo y gran parte de la Región Pampeana presentarán valores de entre 15 y 20°C, con algunos registros inferiores. Las temperaturas más bajas se concentrarán en el oeste del NOA y el centro-oeste de Cuyo, donde no se descarta riesgo de heladas localizadas, especialmente en zonas serranas y cordilleranas.

Con el correr de los días, el escenario cambiará de forma abrupta. El retorno de los vientos cálidos del trópico impulsará un marcado ascenso térmico, con temperaturas máximas muy elevadas en la mayor parte del área agrícola. El este del NOA, el Chaco, Paraguay, el norte y sudoeste de la Región Pampeana, el norte de la Mesopotamia y el oeste del Uruguay podrían superar los 35°C, con amplios sectores alcanzando valores superiores a los 40°C en las zonas más septentrionales.

En el resto del área productiva, las máximas se ubicarán mayormente entre los 30 y 35°C, mientras que sólo las regiones serranas y cordilleranas del oeste del NOA y Cuyo, junto con el Litoral Atlántico, mantendrán registros inferiores a los 30°C.

Hacia el final del período analizado, se espera el ingreso de un nuevo frente de tormenta, que aportará precipitaciones abundantes a muy abundantes sobre la mayor parte del área agrícola. Los acumulados previstos oscilan entre 25 y más de 75 milímetros, con posibilidad de tormentas puntuales de mayor intensidad.

Las excepciones se darán en Paraguay, el norte de la región del Chaco, el norte de la Mesopotamia y el sudoeste de la Región Pampeana, donde las lluvias serían moderadas a escasas, con registros inferiores a los 25 milímetros.

El informe destaca que este escenario de fuertes contrastes térmicos y lluvias significativas será determinante para la evolución de los cultivos de la campaña en curso y requerirá un seguimiento atento por parte de los productores.