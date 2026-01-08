La novia de Iñaki Gutiérrez chocó contra un poste y dio positivo de alcoholemia

La funcionaria de Comunicación del Gobierno de Milei, de 23 años, chocó su vehículo contra un poste durante maniobras imprudentes. Dio positivo de alcoholemia en un nivel de 1,89 gramos por litro.

8 de Enero de 2026 14:45hs

Eugenia Rolón, encargada de la comunicación del Gobierno nacional, protagonizó un accidente vial este jueves en Mar del Tuyú. Chocó su vehículo contra un poste durante maniobras imprudentes. Personal de tránsito la sometió a un test de alcoholemia en el marco del Operativo Sol. El resultado arrojó 1,89 gramos por litro, por encima del límite tolerado de cero en Buenos Aires.

La Policía bonaerense secuestró el Honda Fit que conducía Rolón. Fuentes policiales confirmaron el positivo en alcohol. Las imprudencias al volante derivaron directamente en el choque.

Iñaki Gutiérrez, pareja de Rolón y también parte del equipo comunicacional del Gobierno, acudió al lugar. Él la retiró tras el secuestro del vehículo. La joven de 23 años enfrenta las consecuencias del control vial.

El Operativo Sol intensifica los controles en la provincia de Buenos Aires. Ningún nivel de alcohol en sangre resulta permisible para conducir. Las autoridades priorizan la seguridad vial en temporada alta.