La industria cayó 8,7% interanual en noviembre

La actividad retrocedió un 0,6% respecto de octubre. El acumulado de los primeros once meses del año registra un leve crecimiento del 2% en relación a igual período de 2024.

8 de Enero de 2026 18:34hs

El sector manufacturero argentino sufrió una fuerte contracción en noviembre de 2025. El Índice de Producción Industrial (IPI), divulgado este jueves por el INDEC, mostró una caída del 8,7% en comparación con el mismo mes de 2024. Además, la actividad retrocedió un 0,6% respecto de octubre.

Sin embargo, el acumulado de los primeros once meses del año registra un leve crecimiento. Así, el IPI acumula un aumento del 2% frente al mismo período de 2024. Este dato contrasta con el desempeño mensual adverso.

Quince de las 16 divisiones industriales presentaron bajas interanuales. Las más afectadas por su peso en el índice general fueron alimentos y bebidas, con un 7,8%; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes, con 23%; maquinaria y equipo, con 17,9%; prendas de vestir, cuero y calzado, con 17,6%, y productos de metal, con 18,6%.

Otros sectores también cayeron: productos textiles un 36,7%, productos de caucho y plástico un 12,5%, sustancias y productos químicos un 3,4%, otros equipos un 14%, muebles y colchones un 9,4%, industrias metálicas básicas un 3,1%, productos minerales no metálicos un 2,4%, madera, papel, edición e impresión un 0,3%, productos de tabaco un 5,6% y otro equipo de transporte un 0,5%. Solo refinación del petróleo, coque y combustible nuclear creció un 6,3%.