Interpol emitió una alerta roja para capturar a expareja de una modelo argentina asesinada en Playa del Carmen

Agostina Jalabert apareció muerta en su casa en 2023, con un cinto alrededor de su cuello, en lo que la justicia determinó era una escena armada, que los golpes y signos de resistencia en los restos de la víctima evidenciaron. Temen que Juan Manuel Reverter huya a países de donde sería más difícil extraditarlo, como Belice o EE. UU.

8 de Enero de 2026 15:30hs

Interpol emitió una alerta roja para capturar a Juan Manuel Reverter, expareja de la modelo argentina Agostina Jalabert y principal sospechoso de su femicidio. El crimen ocurrió en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México. La Justicia mexicana y argentina recaratularon el caso como femicidio tras tres años de reclamos familiares. Lo buscan en territorio argentino, especialmente en Viedma y zonas cercanas.

El Juzgado Federal de Viedma ordenó la detención de Reverter el 6 de enero. Ezequiel Humberto Andreani, juez federal de garantías, firmó la resolución para tramitar su extradición a México. La solicitud proviene de la Fiscalía mexicana y la alerta roja de Interpol. Las autoridades temen que el sospechoso se desplaze a países como Estados Unidos, Belice o Guatemala.

La Policía Federal intensificó las tareas investigativas tras la alerta. Sospechan que Reverter se esconde en el sur argentino, posiblemente en un predio sobre la Ruta Provincial 1 que conecta Viedma con El Cóndor. La hermana de Jalabert, Candela, descubrió el cuerpo sin vida en un baño de la casa compartida. Un cinto rodeaba el cuello de la víctima.

La autopsia reveló lesiones incompatibles con suicidio, como hematomas y signos de asfixia. La escena mostraba desorden y violencia, lo que llevó a la recaratulación como femicidio. La fiscalía mexicana concluye que torturaron a Jalabert antes de montar una simulación de suicidio. La familia siempre apuntó a Reverter por su relación tóxica con la modelo.