El Senado resolvió prohibir nuevos ataques a Venezuela sin autorización del Legislativo: lo debe aprobar Representantes

8 de Enero de 2026 18:00hs

Cinco senadores republicanos cruzaron la línea partidaria este jueves y respaldaron una resolución conjunta en el Senado de Estados Unidos. La medida bloquea futuras incursiones militares en Venezuela ordenadas por el Gobierno de Donald Trump. Pasó con 52 votos a favor y 47 en contra. A principios de noviembre, la Cámara alta había rechazado, por estrecho margen, una prohibición similar de acciones bélicas contra la república sudamericana.

La Cámara de Representantes debe aprobarla ahora para que tenga fuerza vinculante. Los republicanos controlan allí una mayoría estrecha. Trump vetaría la iniciativa con seguridad, y superarlo requeriría dos tercios en ambas cámaras.

Jim McGovern, congresista por Massachusetts, elogió el paso senatorial. Urgió al presidente de la Cámara, Mike Johnson, a programar la votación. Demócratas impulsaron una resolución idéntica para debatirla el 22 de enero. Insisten en que la acción venezolana obedece a intereses petroleros de Trump, no a causas humanitarias.

Donald Trump fustigó a los republicanos rebeldes. Argumentó que socavan la defensa nacional y la autoridad presidencial. Tildó de inconstitucional la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que limita al comandante en jefe según el artículo II constitucional.