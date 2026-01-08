El Aeropuerto de Ezeiza suspende operaciones este viernes por obras en su pista principal

Las actividades de aterrizaje y despegue se detendrán por casi cuatro horas, entre las 13:55 y las 17:40. Este cierre afecta a más de 40 vuelos, en un momento clave de vacaciones de verano con alto flujo turístico.

8 de Enero de 2026 18:26hs

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza suspenderá sus operaciones este viernes debido a obras de mantenimiento en su pista principal. Las actividades de aterrizaje y despegue se detendrán por casi cuatro horas, entre las 13:55 y las 17:40. Este cierre afecta a más de 40 vuelos, en un momento clave de vacaciones de verano con alto flujo turístico.

Aeropuertos Argentina confirmó que el horario elegido corresponde al de menor actividad en la estación aérea. La mayoría de los vuelos impactados son domésticos o de corto alcance internacional. Algunas operaciones se trasladarán al Aeroparque Jorge Newbery, según acuerdos con las aerolíneas, que reprogramarán para minimizar molestias a los pasajeros.

La Asociación Nacional de Aviación Civil (ANAC) validó las tareas de mantenimiento preventivo. Estas se coordinaron con las aerolíneas, el concesionario y las autoridades aeroportuarias por razones de fuerza mayor. El organismo recomendó a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos en su cuenta de X.

Las autoridades aeroportuarias priorizaron la seguridad operacional en esta decisión técnica. Las aerolíneas recibieron notificación previa y participaron en la elección del horario para reducir el impacto en temporada alta. Ezeiza, ubicado a 23 km de Buenos Aires, manejó en 2025 hasta noviembre 10,7 millones de pasajeros, un 4,38% más que en 2024.