Dieciocho heridos, tres de ellos graves, por el choque de dos colectivos

8 de Enero de 2026 14:57hs

Dieciocho personas resultaron heridas en un choque frontal entre dos colectivos en el barrio de Congreso, en la esquina de Combate de los Pozos y Alsina. Tres de ellas presentan lesiones graves. Un interno de la línea 151 impactó por detrás a otro de la línea 12. La alta velocidad provocó que el vehículo de atrás se incrustara en el delantero.

El SAME desplegó 16 móviles para atender la emergencia. Fuentes oficiales confirmaron 18 heridos en total. Once recibieron traslado hospitalario, mientras que siete fueron asistidos en el lugar. El operativo concluyó poco antes de las 14.

Entre los pacientes graves destacan casos de politraumatismos en tórax y cráneo. Uno de ellos es el conductor del colectivo 151. Los heridos se distribuyeron en los hospitales Ramos Mejía, Argerich y Penna.

Alberto Crescenti, titular del SAME, describió el siniestro: un colectivo se introdujo en la parte trasera del otro por el frente. Las pericias investigan las causas del impacto. No se registraron fallecidos, aunque tres pasajeros con lesiones graves recibieron prioridad en el triage.