Delitos rurales en Corrientes: preocupación por la falta de coordinación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad

Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, alertó que "en la provincia deberían funcionar once fiscalías rurales y sólo hay cinco”

8 de Enero de 2026 11:51hs

Carlos Roldán, presidente de la Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, manifestó su preocupación por el creciente número de delitos rurales en Corrientes, y denunció la falta de coordinación entre la Justicia y las fuerzas de seguridad.

Alertó, además, que "en la provincia deberían funcionar once fiscalías rurales y sólo hay cinco”, y agregó que "se están enfrentando hechos que requieren respuestas ágiles y firmes, pero loe productores se encuentran con obstáculos cada vez que la Policía Rural interviene".

El dirigente agropecuario explicó que este tipo de situaciones genera dilaciones en medidas judiciales que deberían resolverse con rapidez. Asimismo, detacó el accionar del trabajo de campo realizado por la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica, al subrayar que "las patrullas, controles y tareas de prevención lograron avances concretos, pese a los recursos limitados disponibles".

Finalmente, instó a las autoridades a verificar el accionar de quienes deben impartir justicia desde la fiscalía general y a restablecer una coordinación efectiva entre la Justicia y las fuerzas de seguridad rurales.