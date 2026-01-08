Chacra Agro Continental

Créditos para productores damnificados por los incendios

Tal como lo adelantó en Radio Continental el presidente de la Asociación Agricola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez, la medida anunciada por el BNA alcanza a productores de La Pampa y de las provincias patagónicas
8 de Enero de 2026 09:17hs
El Banco Nación instrumentó medidas de apoyo para productores damnificados por los incendios en La Pampa y provincias patagónicas, tal como lo anticipó en Radio Continental el presidente de la Asociación Agricola Ganadera de La Pampa, Marcelo Rodríguez.

La iniciativa alcanza a productores ubicados en La Pampa y en aquellas provincias de la región patagónica que hayan sufrido daños como consecuencia de los incendios; en tanto que las medidas comprenden asistencia financiera y prórroga de vencimientos para operaciones comerciales vigentes.

La línea de crédito está destinada al otorgamiento de renovaciones y prórrogas, Inversiones y Capital de Trabajo, para clientes MiPyMEs bajo cualquier forma societaria o unipersonal.

El monto máximo para Capital de Trabajo o Inversión no podrá superar los $ 100.000.000 por usuario, con un tope máximo para Capital de Trabajo de $ 50.000.000; mientras que la tasa de interés para prórrogas o esperas se mantiene la pactada en origen. En inversiones, se aplicará una Tasa Fija 30% TNA para los primeros tres años, luego TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; ó podrá optarse por una Tasa Fija 35% TNA; y para Capital de Trabajo, TAMAR + 4 puntos porcentuales anuales; o bajo la modalidad de 38% TNA Fija.

El plazo, para el otorgamiento de renovaciones y prorrogas será por un período de hasta 360 días, a contar del primer vencimiento no cancelado; para Inversiones, hasta 60 meses; y para Capital de Trabajo, hasta 36 meses.

