Cómo actuar ante la picadura de un barigüí

8 de Enero de 2026 14:11hs

Las altas temperaturas y la humedad de fines de 2025 y principios de 2026 favorecieron la proliferación de barigüí en Buenos Aires y el AMBA. Este insecto, conocido como "mosca negra", invade zonas urbanas. Prefiere áreas cerca de ríos y arroyos donde se reproduce. Aunque no transmite enfermedades, genera inflamación, picazón intensa, alergias e infecciones secundarias.

La barigüí se distingue del mosquito común porque corta la piel con sus piezas bucales para succionar sangre. Esto provoca dolor e irritación inmediata. El insecto resulta más activo durante el día, especialmente al amanecer y atardecer.

Se aconseja lavar la mordedura con agua y jabón. Luego, aplicar hielo o compresas frías reduce la inflamación. Cremas calmantes o antihistamínicas alivian los síntomas, y es clave evitar rascarse para prevenir infecciones. Ante reacciones alérgicas graves, se debe consultar a un médico.

Los síntomas incluyen dolor prolongado, enrojecimiento, hinchazón, picazón, ardor y manchas rojas. En algunos casos surgen inflamaciones fuertes o fiebre. Para prevenir ataques, los expertos recomiendan repelentes, ropa clara de mangas largas, evitar ríos en horas pico, mosquiteros y entornos limpios sin humedad.