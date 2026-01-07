Un peatón murió atropellado por un taxi en medio de una persecución policial

La policía perseguía a una moto que no tenía patente, y huyó ante la requisitoria policial. La motocicleta chocó contra un taxi, que perdió el control y se subió a la vereda. Otro peatón resultó herido.

7 de Enero de 2026 14:40hs

Un peatón murió este miércoles atropellado por un taxi durante una persecución policial en Buenos Aires. El hecho ocurrió cerca de las 11 frente al edificio donde Cristina Fernández cumple prisión domiciliaria, en Constitución. Efectivos porteños persiguieron una motocicleta sin patente que huyó tras una orden de detención.

La persecución terminó en Humberto 1° y San José. El motociclista chocó contra un taxi, que perdió el control y subió a la vereda. Dos peatones resultaron heridos en el impacto.

El SAME acudió de inmediato e intentó reanimar a la víctima grave, pero el hombre falleció en el lugar. Asistieron al segundo peatón y al taxista, quien quedó en shock.

La policía detuvo al motociclista y halló una chapa con pedido de secuestro entre sus pertenencias. Investigarán si robó el rodado. El suceso generó un amplio operativo en la zona, y la Justicia determinará las responsabilidades de los involucrados.