Un bebé de tres meses murió por graves lesiones en la cabeza: detuvieron a los padres

7 de Enero de 2026 17:52hs

Un bebé de tres meses falleció en Córdoba después de sufrir lesiones graves en la cabeza. Sus padres, un hombre de 24 años y una mujer de 18, lo llevaron el domingo a un centro de salud en Marcos Juárez. El cuadro crítico obligó a su traslado al Hospital de Niños de la capital provincial. Allí, los médicos declararon muerte cerebral y alertaron a la Justicia por sospechas sobre los progenitores.

El lunes, las autoridades hospitalarias desconectaron al menor del soporte vital. No existía posibilidad de recuperación neurológica. El fiscal Fernando Epelde, de Marcos Juárez, ordenó la autopsia del cuerpo y la detención inmediata de los padres. La familia vive en Camilo Aldao, la localidad desde donde acudieron inicialmente al centro médico.

Los investigadores cuentan con pruebas documentales y testimoniales sólidas. Estas indican que los padres intervinieron en las lesiones que causaron la muerte del bebé. El menor estaba sano, sin desnutrición ni otras patologías que alertaran a los médicos. No presentaba lesiones previas ni condiciones preexistentes.

Los padres no registran antecedentes de violencia contra el niño, su único hijo. Sin embargo, el padre acumula un historial delictivo por robos. Ambos quedaron detenidos e imputados por homicidio calificado por el vínculo.