Roblox implementó una verificación obligatoria de edad para poder chatear

7 de Enero de 2026 18:35hs

Roblox implementó una verificación obligatoria de edad para todos los usuarios que deseen acceder al chat de la plataforma. Esta medida reemplaza el simple ingreso de la fecha de nacimiento con controles estrictos, como el reconocimiento facial o la validación mediante documentos oficiales. El cambio busca fortalecer la seguridad de niños y adolescentes ante los riesgos del contacto en línea con desconocidos.

La verificación se activó a nivel global tras una fase de prueba en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos desde principios de diciembre. Los usuarios abren la app, activan la cámara y siguen instrucciones en pantalla para un análisis facial realizado por el proveedor externo Persona. Las empresas garantizan que las imágenes y videos se eliminan inmediatamente después del proceso.

La verificación no es necesaria para jugar, pero resulta indispensable para comunicarse con otros usuarios. Quienes superen los 13 años pueden elegir un documento oficial en lugar del reconocimiento facial. Si el sistema detecta una edad incorrecta, los usuarios apelan con métodos alternativos, como documentación o controles parentales.

Una vez verificados, los usuarios entran en un chat segmentado por edad en seis grupos: menores de 9 años, de 9 a 12, de 13 a 15, de 16 a 17, de 18 a 20 y mayores de 21. Cada grupo chatea solo con su rango y los adyacentes, lo que limita el contacto directo entre adultos y menores de 16 años. Para los menores de 9, el chat queda desactivado salvo consentimiento explícito de un adulto responsable, mientras que adolescentes de 13 en adelante mantienen opciones de conexiones de confianza.