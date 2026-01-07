Murió un menor de 14 años por hantavirus

El Boletín Epidemiológico Nacional registra 43 casos confirmados en la temporada 2025/2026, por encima del período anterior. Semanas atrás, Salta reportó once casos y cinco muertes.

7 de Enero de 2026 17:21hs

Un adolescente de 14 años falleció en San Andrés de Giles a causa del hantavirus. Rodrigo Morínigo presentó un cuadro clínico que se agravó con rapidez. Las autoridades lo derivaron del Hospital Municipal de San Andrés de Giles a la Unidad de Terapia Intensiva de Pergamino.

Rodrigo permaneció internado en esa unidad hasta su muerte, ocurrida en la madrugada del 3 de enero. El hantavirus representa una enfermedad viral grave sin vacuna disponible. El contagio ocurre principalmente al respirar partículas presentes en el ambiente, originadas en la orina, saliva o heces del ratón rural.

Este roedor habita zonas de campo, montes y áreas urbanas cercanas. Los síntomas iniciales imitan una gripe común, con fiebre, dolores musculares y malestar general intenso. Esa similitud retrasa las consultas médicas, aunque un diagnóstico oportuno resulta clave.

El Boletín Epidemiológico Nacional registra 43 casos confirmados en la temporada 2025/2026, por encima del período anterior. Semanas atrás, Salta reportó once casos y cinco muertes. Las autoridades sanitarias provinciales redoblan las medidas preventivas en zonas rurales para evitar nuevos contagios.