Minneapolis: agentes antiinmigratorios asesinaron a una mujer de un tiro en la cara y el alcalde clamó: ”Váyanse a la mierda”

"Tengo un mensaje para la comunidad y para los agentes de ICE. Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", declaró Jacob Frey.

7 de Enero de 2026 16:39hs

Agentes del ICE mataron a tiros a una mujer durante un operativo antimigratorio en Minneapolis. El incidente ocurrió en el barrio Powderhorn y quedó grabado por testigos. Las autoridades afirmaron que la víctima intentó embestir con su camioneta a los federales.

El video muestra la llegada de más agentes. Una camioneta bordó da marcha atrás y avanza de pronto. Se oyen disparos fuera de cuadro, y un agente aparece con el arma extendida junto al vehículo.

La camioneta choca contra un auto estacionado tras el impacto. La conductora resultó herida de muerte. Testigos reaccionan con sorpresa e indignación, y graban la escena con sus teléfonos.

El alcalde Jacob Frey calificó el hecho de irresponsable. "Tengo un mensaje para la comunidad y para los agentes de ICE. Váyanse a la mierda, váyanse de Minneapolis. No los queremos aquí", declaró.