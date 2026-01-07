Los locales comerciales vacíos aumentaron 26,9% en el bimestre final de 2025 en CABA

Es en la comparación con noviembre-diciembre de 2024. Por el contrario, Avenida Pueyrredón (0-1200) y la peatonal Florida mostraron incrementos en la cantidad de locales desocupados.

7 de Enero de 2026 18:49hs

Los locales vacíos en las principales avenidas comerciales de Buenos Aires aumentaron un 26,9% en noviembre-diciembre de 2025 frente al mismo bimestre de 2024, según la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El relevamiento detectó 198 locales en venta, alquiler o cerrados, en un contexto de estancamiento del consumo que derivó en cierres de negocios. La CAC realiza este estudio de manera sistemática desde 2014.

Respecto del bimestre septiembre-octubre de 2025, la cifra de locales desocupados descendió un 20,5%, tras alcanzar los 249 locales. Los en alquiler crecieron un 2,2% bimestral y un 9,5% interanual. Los en venta registraron subas del 26,3% frente al período previo y del 33,3% en la comparación anual.

El informe detalla variaciones por corredores y señala bajas bimestrales en locales vacíos. Estas se produjeron en Avenida Santa Fe (700-5300), Avenida Avellaneda (2800-3800), Avenida Córdoba (4000-5300), Avenida Rivadavia (2000-2800; 4900-5400; 6300-7400; 11000-11600), Avenida Corrientes (200-6800) y Avenida Cabildo (4800-5500).

Por el contrario, Avenida Pueyrredón (0-1200) y la peatonal Florida mostraron incrementos en la cantidad de locales desocupados.