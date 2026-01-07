Hallaron a una beba abandonada en un cesto de basura

El cordón umbilical presentaba un corte artesanal. El equipo médico la nombró Verónica, en homenaje a la teniente primera Verónica Ayala, quien lideró el rescate. La infante recibe atención especializada en el hospital.

7 de Enero de 2026 17:25hs

La Policía encontró a una recién nacida abandonada en un cesto de basura en San Martín, Buenos Aires. Ocurrió este miércoles en Riobamba al 2356, entre Pueyrredón y Rivadavia. Una denuncia anónima alertó a los agentes, que la trasladaron de urgencia al Hospital Municipal Diego Thompson.

La bebé ingresó en Terapia Intensiva de Neonatología bajo el cuidado de la doctora Melina Pasarelli. Nació prematura, con unas 36 semanas de gestación y 1.890 gramos de peso. El parto fue natural y domiciliario, alrededor de las 5 de la mañana.

La causa lleva el nombre "Abandono de Persona" y está a cargo del fiscal Daniel Omar Cangelosi, de la Unidad Funcional de Instrucción N°3 del Departamento Judicial San Martín. Él ordenó analizar cámaras de seguridad, tomar fotos del lugar y realizar peritajes correspondientes.